Geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sonrasında, yarın yapılacak ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri, enflasyon, alım gücü ve istihdam raporlarını sunacak. Bu raporların ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, ara zam oranları üzerine pazarlık yapacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret belirleme süreci devam ediyor. İlk toplantının ardından oluşturulan takvim doğrultusunda, 11 Aralık'ta yapılan açılış toplantısı sonrasında yapılan çalışmalar paylaşıldı.

"Enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantının açılışında yaptığı konuşmada, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği taahhüdünü tekrarladı. Bakan Işıkhan, 2024 yılı asgari ücretinin ekonomiyi büyütecek, enflasyona dirençli, istihdamı koruyan bir noktada belirlenmesi için sosyal diyalog ve istişareyi vurgulayarak, işçi ve işveren mutabakatına önem verileceğini belirtti.

Tüik verileri sunulacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı ise 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek. Komisyonda işçi tarafını temsil eden 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsil eden 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç liderlik edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sunarak asgari ücret belirleme sürecine katkıda bulunacaklar.

Asgari ücrette öngörülen zam oranlarına göre, gelir düzeyi değişiklik gösterecek. Yapılacak yüzde 35'lik zamla birlikte asgari ücret 15 bin 392 liraya yükselecek. Yüzde 40'lık artışla bu rakam 15 bin 962 liraya çıkacak. Yüzde 45'lik zamda asgari ücret 16 bin 532 liraya ulaşacakken, yüzde 50'lik zam oranıyla 17 bin 103 lira, yüzde 55'lik zamla ise 17 bin 673 lira olacak.