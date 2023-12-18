Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirdi. Toplantı, yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Pazarlık sürecinin belirlenmesinde kritik bir rol oynayan bu toplantıda, ekonomik veriler detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantı sonrasında Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, basına açıklamalarda bulundu.

Ağar, şu ifadeleri kullandı: " TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alındı. Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varlarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam konuşulmadı henüz belli değil. Mutabakat olur mu, olmaz mı demenin anlamı yok çünkü ortada rakam yok. Bu hafta içinde tekrar bir araya gelerek bu işin sonuca varmasını diliyoruz."