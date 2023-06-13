Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Asgari ücrette ilk görüşme sona erdi. Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede 3 kesim bulundu. Hükümet, işverenler (TİSK) ve işçi kesimi (TÜRK-İŞ).

TOPLANTI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Toplantı sonrası konuşan Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bitmesini istiyoruz. Toplantı için herhangi bir tarih yok. Türkiye Yüzyılı'na göre ücretin güncellenmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam yok" dedi.

KOMİSYONDA 5'ER TEMSİLCİ YER ALIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alıyor. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor.

"ŞAHSİ ARZUM BAYRAMA GİRMEDEN SÜRECİN TAMAMLANMASI"

TİSK Başkanı Akkol, "Görüşümüz hızlı şekilde hızlı ve 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Şahsi arzum bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır" diye konuştu.

Ocak ayında asgari ücrete Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı yapılmış, yüzde 54,66 Zam ile net 8 bin 506 liraya yükselmişti.

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