Türkiye'de asgari ücretle ilgili heyecanlı bekleyiş devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağı sorusuna, "Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" açıklamasında bulundu. Milyonlarca işçi ve işveren, asgari ücret zammını merakla beklerken, kulis bilgilerine göre yeni asgari ücret rakamıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yasalara göre, yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi gerekiyor. Tek bir zam yapılacağı duyurulan 2024 asgari ücretinin hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yılın son Kabine Toplantısı öncesinde taraflarla Külliye'de bir araya gelmesi ve heyetle kameralar karşısına geçmesi beklentileri artırmıştı, ancak iddialara göre bu toplantı iptal edildi.

Asgari ücret zammı belirlenirken enflasyon rakamları da göz önünde bulundurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dokunuşuyla refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak açıklanmışken, 6 aylık enflasyon yüzde 37,76 olarak hesaplandı. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 33,66 olarak gerçekleşti, bu da TCMB'nin tahminine yaklaşıldığını gösteriyor.

Gelen kulis bilgilerine göre taraflar, genel ekonomik dengeyi sarsmayacak şekilde net asgari ücretin 11.402 TL'den yüzde 40 artışla 15.962 TL'ye çıkarılması konusunda uzlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle refah payı olarak uzlaşılan rakamın 1000 TL daha artırılması talep edildi. Bu teklifin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçe ayarlamaları için çalışmalara başladı, zamda bakanlığın yanıtı bekleniyor. Ekonomi uzmanlarına göre 17 bin lira cepte. İşveren kendisini bu rakama hazırladı. Yani 17 bin lirayı makul görüyor. AK Parti yöneticileri de bundan 1 ay öncesine kadar 16.000 - 16.500 TL civarında beklentilerini paylaşıyordu. Fakat toplumsal beklenti 17 bin lirayı aştı. Yani artık toplumsal bir mutabakat 17 bin liranın üzerinde oluşmuş gibi görünüyor.