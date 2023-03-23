Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, düzenlenen konserde Aşık Veysel’e eserleriyle andı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda düzenlenen ve gelirin depremzede ailelere bağışlanacağı Aşık Veysel’i anma konseri, müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Şefliğini Nilüfer Göl’ün yaptığı konserin birinci bölümünde Aşık Veysel türkülerinden oluşan repertuvarıyla korist ve solistlerin seslendirdiği türküler salonu dolduran seyircileri mest etti. “Uzun ince bir yoldayım” türküsü, salonu dolduran seyircilerin katılımıyla hep bir ağızdan söylendi ve uzun süre alkışlandı.

Konserin ikinci bölümünde ise sazları ve sesleriyle usta sanatçılar Nida Ateş, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu gösterdikleri performanslarıyla Bursalı sanatseverlerin gönlünü bir kez daha fethetti. Gecenin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik; Koro şefi Nilüfer Göl ve Konuk sanatçılar Nida Ateş, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu’na plaket ve çiçek takdim ettiler.