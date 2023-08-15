Balıkesir’in Gömeç ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’ nde bin 475 metrekare alana inşa edilen Aşık Veysel Parkı’nın yapımı tamamlandı.

Çocukların ve yetişkinlerin sosyal yaşantısını hareketlendiren parkta; çocuk oyun grubu, fitness grubu, oturma alanları, kent mobilyaları, aydınlatma direkleri ve güvenliği sağlamak amacıyla kamera sistemi bulunmakta ve bitkisel peyzaj alanları otomatik sulama sistemiyle sulanmakta. Aynı zamanda otopark alanı da bulunan parkta araç ve yaya sirkülasyonu güvenli bir mekan oluşturmakta.

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, daha yeşil bir Gömeç ve daha fazla sosyal yaşam alanı arasına bir yenisini daha ekleyerek, parkları ve yeşil alanları çoğaltacağını ifade etti.