Trakya’da ayçiçeği hasadının yüzde 90 seviyelerinde tamamlandığını söyleyen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, bölgede ayçiçeği üretiminde kuraklık ve sıcak hava nedeniyle hem verim hem de kalitede düşüş olduğunu söyledi.

Ülke genelinde yağlık ayçiçeği ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Trakya’da, hasat mesaisinde sonlara yaklaşıldı. Bu yıl yaşanan kuraklığın Trakya’daki tüm bölgeleri etkilediğini söyleyen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, biçilmeden tarlada kalan yerlerin de olduğunu belirtti.

Trakya’da ayçiçeği hasadının büyük oranda tamamlandığını aktaran Kırbiç, Olumsuz hava şartlarının ülke genelinde bitki üretimini etkilediğine dikkat çekti.

Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ayçiçeği üretiminde düşüş olduğunu ifade eden Kırbiç, "Hasat yaklaşık yüzde 90-95 seviyelerine yaklaştı. Edirne bölgesinde, geç ekim olan yerlerde bir miktar hasat kaldı, o da yaklaşık birkaç güne kadar tamamlanacaktır. Geçtiğimiz yıl rekor bir üretim olmuştu ancak üreticinin gelirinde biraz düşüş yaşandığı için özellikle İç Anadolu ve bazı bölgelerde ekim alanları daraldı. Hem onun etkisi hem de kuraklıktan dolayı ciddi bir düşüş yaşandı" dedi.

Suyun tarımsal üretimdeki öneminin kurak geçen yıllarda daha net anlaşıldığını vurgulayan Kırbiç, son yılların en kurak döneminin yaşandığını belirtti.

"Aşırı sıcaklığa bağlı yağ oranlarında da düşüş yaşandı"

Trakya genelinde bakıldığında kuraklıktan her yerin etkilendiğini ancak Tekirdağ’daki 3-4 ilçenin daha çok sıkıntı çektiğini söyleyen Kırbiç, "Bazı yerlerde biçilmeden tarlada kalan yerler oldu. Aşırı sıcakların çok olmasından dolayı yağ oranlarında da düşüş yaşandı. Hasadın ilk günleri yağ oranları kötüydü, daha sonraki dönemde yağ oranlarında birkaç puan yükselme yaşandı. İnşallah önümüzdeki yıllarda böyle kuraklık yaşamayız. Ekim dönemi gelmesine rağmen hala kurak günler yaşıyoruz. Trakya’da yağışlar oldu ama Edirne’de hala yağış yok. İnşallah yağış alabilirsek üreticilerimiz sağlıklı bir buğday ekimi yapar" şeklinde açıklamada bulundu.