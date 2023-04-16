Güzel oyuncu, model ve sunucu Didem Aksu magazin dünyasında elde ettiği başarıyı ticaret hayatında da sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Çıkardığı parfüm markası için yurt dışı ve yurt içinde özel eğitimler alan ve birçok bitki karışımı üzerinde çalışarak ürettiği, ürününe kedisinin adını vererek By Linda Aksu Cosmetics markasını piyasaya sunan Didem Aksu, aşkın kokusunu buldum iddiasına imaj olarak da kendi poz verdi.

"KOKLAYAN AŞIK OLUR..."

"Benim parfümlerim afrodizyak içerikli ve yüksek oranda özyağlardan oluşuyor, bu kokuları; koklayan aşık olur" diyebilirim iddiasından sonra markasının imaj çalışması için kamera karşısına geçen Didem Aksu, iddiasını destekleyen görsellerle markasına dikkat çekti.