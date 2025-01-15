

Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel'in Ümitalan mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sefa U.(20) memleketi Bursa'dan usta birliği olan Kayseri'ye gitmek üzere yola çıkan şehirlerarası otobüsüne bindi. Otobüste muavin çay servisi yapmaya başladı. Muavinin elinde taşıdığı sıcak su termosundaki su, askerin üzerine döküldü. Bacaklarında yanıklar oluşan asker, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ