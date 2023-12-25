İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri ve askerlere yönelik hakaret içeren bir paylaşım yapan kişinin Antalya'da tespit edilip yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası, sosyal medya platformu Twitter'da (X) kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs, Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler, yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek." dedi.