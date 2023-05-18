Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce askerlik hayali kuran 5 özel gereksinimli birey için asker eğlencesi düzenlendi.

Müdürlük personellerince özel gereksinimli öğrencilerin hayallerini yerine getirmek için düzenlenen programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İlkay Türkoğlu da katıldı. 5 genç için düzenlenen eğlencede kına yakılarak hep birlikte doyasıya eğlenildi. Müdür Türkoğlu program boyunca çok duygulandığını aynı zamanda da çok heyecanlandığını belirterek, “Kuruluşumuzdan hizmet alan özel bireylerimiz, aslanlarımız askere gidiyor. Bilen bilir asker eğlencesi olmadan olmazdı, biz de gerekeni yaptık. Vatan size emanet. Ömrünüz uzun, bahtınız güzel olsun evlatlar” dedi.