Sigortambir’in hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi “Askıda Sigorta”, yeni destekçisi Türkiye Kadın Milli Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Oyuncusu Merve Aydın ile gençlere ulaşmaya devam ediyor. Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz "Özellikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na ihtiyaç duyup erişemeyen tüm öğrencilerimize dokunmak için başlattığımız bu harekette bizlerin yanında olan Merve Aydın’a teşekkür ederiz" dedi.

Türkiye’de halen birçok kişinin sigortayla tanışamadığını ve önemli bir bölümünün maddi imkansızlıklar sebebiyle sigorta ürünlerine ulaşamadığının altını çizen Sigortambir’in "Askıda Sigorta" projesi, başarılı basketbol oyuncusu Merve Aydın ile büyüyerek devam ediyor.

"Çünkü hepimizin sigortaya ihtiyacı var"

Askıda Sigorta destekçi sertifikasını, Sigortambir Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kazım Alpay ve Sigortambir Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Nazmi İbrahim Yazıcı tarafından alan Merve Aydın, “Böyle bir harekete destek olmak mutluluk verici. Sigortanın önemini, değerini toplumla paylaşmayı çok değerli görüyorum. Çünkü hepimizin sigortaya ihtiyacı var” dedi.

Sigortambir Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Nazmi İbrahim Yazıcı ise "Sloganımızda da ifade ettiğimiz gibi, sigorta bir lüks değil, ihtiyaçtır. Temelde buna dikkat çekmek istiyoruz. Üniversitede eğitim gören maddi durumu yetersiz öğrencilerimizin ardından, özellikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na ihtiyaç duyup erişemeyen 18-55 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımıza dokunmak istiyoruz. Başlattığımız bu harekette bizlerin yanında olan Merve Aydın’a teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Proje Sivil Toplum Kuruluşları ile eşgüdümlü şekilde sürüyor

Türkiye’de ilk, aktif ve bilinçli sigortalı sayısını artırma hedefini taşıyan sosyal sorumluluk projesi Askıda Sigorta, toplumdaki sigortasızları sigorta sektörüne kazandırmayı hedeflerken, risk okur yazarlığı düzeyini de artırmayı hedefliyor. Askıda Sigorta ile ilk aşamada 18 yaşından büyük, maddi durumu iyi olmayan ancak özel sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeyi umut eden üniversite öğrencilerine ulaşılıyor ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na erişmeleri sağlanıyor. Proje sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları ile eşgüdümlü şekilde çalışılıyor ve hedef gruplar analiz edilip değerlendiriliyor. Ayrıca bu harekete destek olmak isteyen herkes www.sigortambir.com adresi üzerinden üniversite öğrencileri için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası bırakabiliyor.