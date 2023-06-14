Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kayseri şube yönetimi KOSGEB’i ziyaret ederken Kayseri’nin gelişimi için atılacak adımlar konuşuldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Şehri geliştiren önemli etmenlerden birinin küçük ve orta ölçekli girişimler olduğunu kaydeden ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, " Bu girişimin sayısı ne kadar fazla ve ne kadar yüksek kalitede ise şehir o ölçekte büyür. KOSGEB de hem üretimin niteliğini kontrol ediyor hem destek sunuyor. Özellikle imalata yönelik ciddi destekleri var. Üretimi, istihdamı artıran çok önemli projelere vesile oluyorlar. KOSGEB Kayseri Müdürü Ahmet Özbekler Bey’e hususen teşekkür ederiz.” açıklamasında bulundu.

Barlı, “Başta Kayserimiz olmak üzere tüm şehirlerde ASKON yükselen bir değer. ‘Türkiye Yüzyılı’ için biz de her alanda faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.