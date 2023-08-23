Ortadoğu’nun en büyük sandviç panel üreticilerinden Assan Panel, geçtiğimiz yıl Ürdün’de en çok ihracat yapan firmalar arasında yer aldı. Şirketin elde ettiği ihracat başarısı için Ürdün Kralı 2’nci Abdullah adına Ürdün Başbakanı Dr. Bişr el Hasavne tarafından ödüllendirildi.

Sandviç panel sektörünün küresel ölçekte en önemli üreticilerinden Assan Panel, 2012 yılından bu yana üretim gerçekleştirdiği Ürdün’de, 2022’nin en çok ihracat yapan şirketlerden biri oldu. Yapılan açıklamaya göre şirket, Ürdün üzerinden Ortadoğu’ya gerçekleştirdiği ihracat başarısı için Ürdün Kralı 2’nci Abdullah adına Ürdün Başbakanı Dr. Bişr el Hasavne tarafından ödüllendirildi.

Amman Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘Ürdün Sanayi Günü’ kutlamaları çerçevesinde ülkedeki büyük endüstriyel ihracatçıları onurlandırmak amacıyla ödül töreni gerçekleştirildi. Çok sayıda bakan, yetkili ve özel sektör temsilcisinin katıldığı törende teşekkür belgesi ve madalyadan oluşan ödülleri Assan Panel adına Ürdün Satış Müdürü Majdy Abu Farha teslim aldı.

85 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, Ürdün tarafından böylesi önemli bir ödüle layık görülmekten büyük onur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi. Ürdün’deki tesisleri sayesinde Ortadoğu gibi Türkiye için önemli bir coğrafyada uzun yıllardır ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Akar, “Ortadoğu’da büyük başarılara imza atan global ölçekli bir Türk şirketi olmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Şirket olarak, çatısı altında faaliyet gösterdikleri Kibar Holding’in 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi kapsamında belirledikleri öncelikler ve hedefler doğrultusunda ekosisteme saygılı üretim yapmayı sürdürdüklerini vurgulayan Akar, “Bugün Ürdün’de aralarında olduğu tesislerimizde ürettiğimiz çevreye ve insan sağlığına dost ürünlerimizle dünyanın 85 ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz. Dünyanın dört bir yanında, farklı sektörlere sürdürülebilir bina çözümleri ve hizmetleri sunuyoruz" diye konuştu.

Akar, gelecek dönemde de global marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye ve satış hacimlerini istikrarlı şekilde büyütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.