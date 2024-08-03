Bursa Yenişehirliler bir araya gelerek birlik ve beraberlik örneği verdikleri muhteşem bir organizasyona imza attı.Gürhan ADANA - BURSA (İGFA) - Yenişehir’de işadamından sivil topluma, siyasi partilerden vatandaşlara değin her kesimin katkı sunmasıyla hazırlanan aşure şenliğine Hıdırbali Mahallesi ev sahipliği yaptı. Yeni Hal girişinde çarşı içindeki aşure şenliğine 15 bin kişi katıldı.

10’uncusu düzenlenen aşure şenliğine katılan Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçedeki birlik ve beraberlik duygusuna dikkat çekti. Başkan Özel, “Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biri olan aşure etkinliklerimizde, hemşehrilerimizle bir araya gelerek, bu güzel geleneği birlikte paylaştık. Katkıda bulunan, emeği geçenlere teşekkür ederiz. Allah hayırlarını kabul etsin” diye konuştu.

Hıdırbali Mahallesi Muhtarı Züleyha Beysel de öncelikle katkı sunanlara teşekkür etti. Muhtar Beysel, “Bu şenlik, bütün Yenişehir’in şenliği. Biz mahalle olarak ev sahipliğini üstlendik. Herkes, toplumun her kesimi organizasyon için desteğini sundu. Aşure kazanlarımız kaynadı, konuklarımıza ikram edildi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığını hesapladık. Katkıda bulunan herkese mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.