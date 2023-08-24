İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 ilçeden geçecek (Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir), 13,4 kilometrelik hat boyunca 12 istasyona uğrayıp, tek yönde 35 bin yolcu taşıyacak Ataköy-İkitelli metro hattının Mart 2024’te İstanbulluların hizmetine gireceğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Ataköy-İkitelli metro hattı için 29 Eylül 2015 tarihinde İhaleye çıktı.

Hat için 2 Şubat 2015 tarihinde sözleşme imzalandı ve yer tesliminin ardından 15 Şubat 2016’da imalat işlerine başlandı.

Ancak süreç, planlandığı gibi ilerlemedi ve hattaki çalışmalar, yüzde 35 ilerleme seviyesindeyken kısmen durduruldu. Ekrem İmamoğlu liderliğindeki İBB yönetimi, önceki idare tarafından durdurulan diğer metro hatlarında olduğu gibi, Ataköy-İkitelli metro hattında da çalışmaları yeniden başlattı. Hızlandırılan çalışmalar kapsamında hattın Bahariye ve Masko İstasyonları, 29 Mayıs 2021’de hizmete alındı. Hattın, Bahariye Ataköy arasındaki bölümündeki imalatlarda da yüzde 90’lar seviyesine ulaşıldı.

ÖNCE İNCELEME SONRA AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent trafiğine soluk aldıracak projelerden biri olan hattaki ilerleme seviyesini yerinde deneyimledi. İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanı Ceyhun Avşar’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, Yenibosna İstasyonu’nun turnike ve peron katlarında incelemelerde bulundu. Çalışanlarla anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, konuyla ilgili açıklamalarını da istasyonda yaptı.

“Ataköy-İkitelli hattımızın epeyce yol aldığını bugün tespit ettik” diyen Başkan İmamoğlu, “Dönem dönem bazı sıkıntılarını, tasarımla ilgili problemlerini aştığımız bu yolculukta, şu anda kurumumuz, müşavir firma, yüklenici firma, her birim aslında üst seviyede bir emekle burayı inşallah Mart 2024’e hazırlıyoruz. Bakırköy'ü, Küçükçekmece'ye bir kısım Bağcılar'a, Bahçelievler'in bir bölümüne bağlayacak önemli bir hattımız. Yine farklı toplu ulaşım hatlarımızda kesen bir hattımız. Daha önce iki durağını açmıştık. O da çok faydalı olmuştu Küçükçekmece bölümünde. Şimdi bütününü Mart 2024’te açmanın onurunu yaşayacağız. 5 yıllık hizmet dönemimiz biterken önemli açılışlarımızdan bir tanesi olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yüzde 90 seviyelerine doğru hızla ilerliyor şu anda. Bugün yürüyen merdivene bindik, yakın zamanda test sürüşlerinde trenlerimize, vagonlarımıza bineceğiz. Sonra da inşallah halkımızla beraber buranın açılışını yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

5 İLÇE, 12 İSTASYON, 13,4 KİLOMETRE, 21,5 DAKİKA…

Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ilçelerinden geçecek Ataköy-İkitelli metro hattı, tamamen tamamlandığında 12 istasyondan oluşacak.

Toplam uzunluğu 13,4 kilometre olan metro hattıyla beraber Ataköy-İkitelli arası 21,5 dakikaya inecek. Ataköy-İkitelli Metro Hattı ile saatte tek yönde 35 bin yolcu taşınması hedefleniyor. Ataköy-İkitelli metro hattı; Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, Kuyumcukent, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, Evren Mahallesi, İkitelli Caddesi, Mehmet Akif, Bahariye, Masko ve İkitelli Sanayi duraklarından oluşuyor. Hat; Marmaray hattı ile Ataköy İstasyonu’nda, Yenikapı- Atatürk Havalimanı hattı ile Yenibosna İstasyonu’nda, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı hattı ile Mimar Sinan İstasyonu’nda, Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt hattı ile Atatürk Mahallesi İstasyonu’nda ve Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir hattı ile de İkitelli İstasyonu’nda entegre olacak şekilde planlandı.