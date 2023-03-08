Hakkında çok sayıda şikayetin olması nedeniyle tayin kararı çıkarıldığı öne sürülen İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu kendisi hakkında yapılan iddialara sert tepki gösterdi. 30 yılı aşkın süredir Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev aldığını ve sayısız teşekkür belgesi ile ödüllendirildiğini söyleyen Hatipoğlu, bugüne kadar kendisine ilişkin hiçbir soruşturma açılmadığını ve hayatı boyunca hiçbir zaman mahkeme kapısına gitmediğini belirterek, zehir zemberek suçlamalarda bulundu.

İnegöl’ün çok büyük bir ilçe olduğunu ve görev aldığı 2019 yılından bu yana aşkla İnegöl’de hizmet verdiğini ifade eden Müftü İsmail Hatipoğlu, Yıldırım Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bayraktar’a konuştu.

SİYASETE ÇEKİLMEK İSTENDİM

İnegöl’de zaman zaman siyasete çekilmek istendiğini dile getiren Müftü Hatipoğlu, “Burası Diyanet İşleri Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum. Haliyle görev yaptığım yerlerde mümkün mertebe belki siyasi gruplara çekilmek istendikçe ben karşı durmaya çalıştım. Karşı dururken hep zarar ziyanda gördük, görmedik değil. Ama doğru bildiğin şeyde illa ki bir zarar ziyan görürsün. Benim arzu ettiğim şey, doğru bildiğin şeyde omurgalı durmaktır” diye konuştu.

35 YILLIK HAYATIMDA HİÇ SORUŞTURMA GEÇİRMEDİM

Görev yaptığı süre zarfında yaptığı tüm işlerde kendisine verilen yetki çerçevesinde mevzuata uygun hareket ettiğini söyleyen Hatipoğlu, “Mevzuata uygun yapmadığım bir şey varsa, başkanlık tarafından her 4 yılda bir haberli denetim yapılır. A’sından Z’sine başmüfettişler gelir, inceler, bakar, eder, ola ki bizim bilmediğimiz bir konu olursa eksikler belirlenir ve müfettişler tarafından bizlere söylenir. Bunların yanı sıra Rehberlik teftişinin incelemelerinde şikayetlere ilişkinde denetimler olur. Ancak bizlerin hamdolsun hakkında ne bir soruşturma oldu, ne de sivil hayatımda bir mahkeme kapısına gittim” diye konuştu.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜM

Diyanet İşleri Başkanlığı, Valilik ve Kaymakamlıklardan başarı belgeleri aldığını ve üst üste iki ayrı 6 yıllık dönemlerde sicil notunun 90’nın üzerinde olması nedeniyle kademe aldığını da ifade eden Müftü Hatipoğlu, “Benim hakkımda çok çok sayıda baskı yapıldığı söylenmiş. AK Parti’nin eski ilçe Başkanı Mustafa Ersan Beyi aradım, şu anki başkanımızla da konuştum. Benim bilmediğim bir şey mi var diye? Hocam emin olun benim haberim yok dediler”.

KANUNA AYKIRI HAREKET EDEN 3 DERNEK TESPİT ETTİK

Cami derneklerinin gelirlerinin müftülük binasına kaydırıldığına yönelik iddialara da cevap veren Müftü Hatipoğlu, “2860 sayılı yardım toplama kanunu var. Dernekler benim muhatabım değil. Dışlamak için demiyorum, derneklere yaptırım yapma yetkim yok. Dernekler, Dernekler Müdürlüğüne bağlıdır. Hesabını kitabını o’nlara verir. Benim muhatabım cami imamı ve müezzinidir. Birkaç tane dernek kendi kafasına göre yardım topladı. Bizde bunu tespit edince, dernekler kanununa muhalefetten şikayet ettik. Bunun üzerine beni şikayet edecekler. Olacak şey mi bu? Bizler camilerin bütün ihtiyaçlarını kaymakamlık onayıyla yaparız. Bunların hepsi tutanak altına alınır. Yani benim derneğin paralarını başka bir yere aktarma yetkim yok. Bu çok ters bir şey” dedi.

İNEGÖL MÜFTÜSÜNE NASIL KÖTÜLERSİNİZ DERSİ YAPILDI

Kendi döneminde İnegöl’de Kuran Kurslarının sayılarının arttığını ve çok sayı da 4-6 yaş kurslarının faaliyete geçtiğini söyleyen Müftü Hatipoğlu, Kuran Kurslarına kendi döneminde ciddi yardımlar yapıldığını söyledi. Dileyen herkesin nerelere, nasıl yardımlar yapıldığını görebileceklerini ifade etti.

İnegöl’de sadece uygulama okulunda bir sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Müftü Hatipoğlu, “İlçemizde eskiden yapılmış olan 30-40 senelik Kuran Kursumuz vardı. Normal hafızlık yapılıyordu. Burada erkek öğrenci kalmayınca, okul idaresince bize buraya kız öğrenciler gelebilir mi diye talep geldi. Kız öğrencilerimizin buraya alınması talep edildi. Bizde dedik ki, kız öğrenciler güzel okullarda eğitim görüyor, direk buraya geçirirsek sorun olur. O yüzden bütçesi olmamasına rağmen bu kursu tadilata aldık. Sağdan soldan makbuz karşılığında dilendiğimiz paralarla yaklaşık 400 bin TL civarında para harcadık. Sonra kız öğrencilerimizi buraya aldık. Ancak ne kadar burayı düzenlerseniz düzenleyin yeni bina gibi olmuyor. Eski bir arabayı ne kadar tamir ederseniz edin bir yerden arıza verir. Çok af edersiniz çok yaşlı bir nineye ne kadar makyaj yaparsanız yapın o’nun nine olduğu bellidir. Fakat çocuklar oraya gidince, çocuklar haklı olarak mırın kırın yapmaya başladılar. Onlar gittiler hocalarına bunu söylediler. Tescilli yalancı bir adam olan öğretmenleri hiçbir talebi olmamasına rağmen bizi Cimer’e şikayet etti. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığımız aradı, bizlerde eksiklerimizin olduğunu beyan ederek, eksiklerimizi giderme sözü verdik. Ancak belirli bir zaman geçmesinden sonra bu müfsit ve tescilli yalancı adam, çocuklara; sanki dersimiz kompozisyon, “müftülüğü en iyi nasıl kötülersiniz” diye diyanete dilekçe yazdırdı. Kendi dilekçesinde de 3 aşamalı eylem planı yapacağız, şu olacak, bu olacak, 3. aşamada bir şey olmazsa muhalif medya ile müftülük binasında açıklama yapacağız diyor bu arkadaş. Bunu araştırdığımda bu kişinin koordinatör öğretmen Şükrü Deremumlu olduğunu tespit ettim. Bütün bu belgeler elimde. Kendisine söylediğim içinde rahat konuşuyorum. Bir öğretmen nasıl olurda devletin bir kurumuna öğrencileri düşman eder” diye konuştu.

Aynı saygısızlığın daha sonra ki dönemlerde İl Müftüsünün İnegöl programında da yapıldığını söyleyen Müftü Hatipoğlu, “Aynı öğretmen, öğrenciler ve öğretmenlerin içinde bana terbiyesizce el kol hareketleri yaptı. Benim canımı sıkan şeylerden biride bu. Keyfi şikayetlerle müftülük makamı yıpratılır mı?” dedi.

Müftü Hatipoğlu bu öğretmenin daha sonra Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından koordinatörlük görevinden alındığını da hatırlattı.

HADİSLERİ YOK SAYAN KİŞİNİN KONFERANSINA NEDEN KATILDI?

Müftü İsmail Hatipoğlu bazı hadisleri yok saydığı iddia edilen Mehmet Okuyan’ın İnegöl konferansına katıldığına yönelik eleştirilere de cevap vererek, “Benim Mehmet Okuyan’ın konferansına gitmiş olmam demek, o’nun görüşlerine katılıyorum manasına gelmez. Bize konferansla ilgili bir davetiye geldi. Vaiz arkadaşlar dediler ki Mehmet Okuyan bazı şeylere karşı çıkıyor, bende dedim ki neye karşı çıkıyor gidelim bakalım not alalım. Ayetlerin numaralarını alıp gittim. Sonuçta bu kişi devletin üniversitesinde bir hoca, benim onu savunacak halim yok. Benim kayınbiraderim Samsun’da Fen Edebiyatta Kimya profesörü. Bu onla tanışmış. Kayın biraderim bizim orada bizim bir enişte var, o’na da selam söyle demiş. Oda geldi bana selamı iletti, benimde merhaba etmem, onun şeylerini kabul ediyorum manasına gelmez. Ayrıca şunu da söylemem lazım. Benim atamamla bu durumun bir alakası yok. Benim atama kararımdan sonra bu konferans oldu. Benim tayinimle bu konferansın ne alakası var. Ben Perşembe günü hadis dersleri veren bir müftüyüm” diye konuştu.

HERKESE MAVİ BONCUK DAĞITMAM

Fevri davranışları konusunda yapılan eleştirilere de cevap veren Müftü İsmail Hatipoğlu, “Benim ne fevri hareketim olmuş. Bana müftülük binasıyla ilgili, niye o binayı arsanın ortasına koydu diye eleştiriyorlar. Bizim Diyanet vakfımızın da mimar mühendisleri var. Peki soruyorum bu bina nasıl konulmalıydı? Biz bunları hiç düşünmedik mi sanıyorlar. Böyle bir şey olur mu? Normal zamanda herkes inşaatına 3 ayda temel atar, ben 1,5 yılda zor attım oraya temeli, herkes karışsaydı o zaman o temel daha geç atılacaktı. Belediye bizden otopark istedi. Bende belediyeden inşaatın altına otopark yapmasını istedim, ayrıca bir yol talebimiz oldu. Ancak bu isteklerimiz cevapsız kaldı. Şu anki müftülük binamızın durumu ortada. Ayıp değil mi bu müftülüğün haline. Bize hiçbir katkı yapmayan insanlara bu şöyle olsun bu böyle olsun denilmesini doğru bulmuyorum. Ben herkese mavi boncuk dağıtsam, ağam paşam desem, çağırdığında koştura koştura gitsem olur mu ya? Biz bir makamı temsil ediyoruz burada ya, bu nedir ya? Benim derdim, benim mücadelem yarın buraya yeni bir müftü geldiğinde demoklesin kılıcını boynuna dolanmasın derdidir.”

HAKKIMDA SİYASETEN ÇALIŞMA YAPMIŞ OLABİLİRLER

‘Neden o zaman hakkınızda şikayetler geliyor?’ sorusu üzerine, İnegöl’ün kozmopolit yapısıyla büyük bir ilçe olduğunu, bu nedenle müftüler için cazip bir ilçe olduğunu belirten Hatipoğlu, “Buraya gelmek isteyen bir çok müftümüz olabilir. Sonuçta bir kişi gelecek ama şartı tutan çoktur. Bu konuda biraz daha istekli olanlar, belki de bu zamana kadar usule uygun şekilde siyaseten bu işleri bu şekilde yapmış olabilirler ama ben bu yöntemle buraya gelmediğim için, bu sorunla karşılaşmış olabilirim” dedi.

Müftü İsmail Hatipoğlu röportajın sonunda müftülüğün hizmet ve yönetim şeklini siyasetten uzak tutmaya çalıştığını ifade ederek, bu tarzının sevilmemiş olabileceğini de belirtti.

Eleştirilerin aksine hiçbir hayırsever ile bir sorununun olmadığını ve bu konuda ki eleştirileri kabul etmediğini aktaran Hatipoğlu, “Eğer bu yanlıştan dönülmezse, emekli olmayı düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.