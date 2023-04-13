Atatürk’ün Bergama’ya gelişinin 89. yıl dönümü törenlerle kutlandıİZMİR (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt gezileri kapsamında Bergama’ya gelişinin 89. yıldönümü törenle kutlandı. Törende bir konuşma yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Kadim şehrimiz Bergama için 13 Nisan çok özel bir gündür. Bundan 89 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bergama’mıza gelerek şehrimizi onurlandırmıştır. Biz her 13 Nisan'da bu heyecanı, bu gururu yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 13 Nisan 1934'te Bergama'ya gelişinin yıldönümü Bergama Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Kaymakamı Avni Oral, Garnizon Komutanı Tank Albay Adnan Aydın, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Çelenk sunumu ardından, kutlama töreni için Cumhuriyet Meydanı'na geçildi.

"BİZ HER 13 NİSAN'I İLK GÜNKÜ HEYECANLA KUTLUYORUZ”

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende günün anlam ve önemi üzerine bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, 13 Nisan tarihinin öneminin UNESCO Dünya Mirası Bergama’da yaşayan herkes için çok büyük olduğuna işaret etti. Başkan Koştu, “Uzun yıllar süren savaşlarda ordusunun başında ve daima ön safta bulunan Gazi Mustafa Kemal, Kurtuluş mücadelesinin hemen ardından Türk halkı ile kucaklaşmak amacıyla Anadolu’yu bir uçtan bir uca dolaşmıştır. Ata’mız, Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin muasır medeniyetler yolunda ilerlemesi için çıktığı bu yolculukta, bundan tam 89 yıl önce bugün, Bergama’mızdaydı. Bergama'mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü o gün en iyi şekilde ağırlamış, ünlü konukseverliğimizi Atamız için bir kez daha göstermiştir. Biz o günden beri her 13 Nisan'ı coşkuyla, şanla kutlamaya, Atatürk’ü rahmet ve şükranla anmaya devam ediyoruz" dedi.