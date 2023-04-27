Ankara'da önceki gün gerçekleşen Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde başvuran 4 bin 300 öğretmenin tamamının atanmasına karar verildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalan 800 öğretmenin atamasının yapıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu kalan atamaların yapıldığına ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu.

25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmenin atamasının yapıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1651504050121109505

Atamaların öğretmenlere, ailelerine ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim ailemizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Atama sonuçlarına pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifreleri kullanılarak erişilebiliyor.