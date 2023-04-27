Ankara'da önceki gün gerçekleşen Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde başvuran 4 bin 300 öğretmenin tamamının atanmasına karar verildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalan 800 öğretmenin atamasının yapıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu kalan atamaların yapıldığına ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu.

25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmenin atamasının yapıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1651504050121109505

Atamaların öğretmenlere, ailelerine ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim ailemizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Atama sonuçlarına pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifreleri kullanılarak erişilebiliyor.