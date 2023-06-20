Yıllardır her gün yüzlerce ihtiyaç sahibi yurttaşın sıcak yemek ihtiyacını karşılayan Ataşehir Belediyesi Aşevi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle duyarlı ve hayırsever vatandaşların kurban bağışlarını kabul ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı’nda hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuracak. Ataşehir Belediyesi Aşevi, makbuz karşılığı teslim aldığı kurban etlerini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak bayram sevincinin geniş kitlelerle paylaşılmasına katkı sağlayacak.

Aşevi’nin Kurban Bayramı süresince hizmet vermeyi sürdüreceğini belirten Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Kardeşlik, dostluk bağlarımızın güçlendiği Kurban Bayramı’nda bu yıl da Ataşehirimizde yardımlaşma ve dayanışmayı çoğaltıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerle aranızda köprü olan kurban bağışlarınızı Aşevimize bekliyoruz. Toplanan bağışları hijyen şartlarına uygun olarak pişirdikten sonra komşularımıza dağıtarak, sofralarda bereketi çoğaltacağız” dedi.

Kurban bağışında bulunmak ve detaylı bilgi almak için 09.00 - 17.00 saatleri arasında 0216 580 99 10 / 0530 325 24 27 numaralı telefonlardan ekiplere ulaşılabilir.