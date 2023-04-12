Ataşehir Belediyesi’nin İnovata Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nde “Afet Yönetimi Dikeyinde Hızlandırma Programı” başlıyor.

6 Şubat’ta medyana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremlerin hemen ardından afet yönetimde kullanılacak teknolojiler bir kez daha önem kazandı. Bu noktadan hareketle; “Ataşehir Belediyesi”, “GOSB Teknopark”, “1773 İTÜ Teknopark”, “Marmara Belediyeler Birliği” ve “Rezonans Danışmanlık” iş birliğiyle “Afet Yönetimi Dikeyinde Girişim Hızlandırma Programı” hayata geçiriliyor.

Bu program çerçevesinde, afet yönetimi konusunda yeni bir fikri olan girişimci adaylara; hem afet yönetimi konusunda eğitim ve mentorluk desteği verilecek, hem de kamu kuruluşları, belediyeler ve STK’larla iş birliği geliştirebilmeleri için imkânlar sağlanacak. Girişimcilerin global pazarlara açılabilmeleri için de “pazar alanına giriş” ve “globale açılma” konularında gereken temel yetenekler kazandırılacak. Program süresince katılımcılara, ihtiyaçları olan tüm kaynaklara erişim için gerekli ortam oluşturacak.

Ataşehir Belediyesi’nin İnovata Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nde düzenlenecek programa ön başvurular 19 Nisan 2023 Çarşamba gününe kadar kabul edilecek.

Programa kimler başvurabilir

Programa, afet yönetimi konusunda fikri olan her girişimci başvuru yapabilir. Yapılan başvurular uzman jüri kadrosu tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonucu olumlu olan projeler programa dahil edilecek.