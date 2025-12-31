Dayanışma odaklı belediyecilik anlayışıyla yenilenen aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara günde iki öğün sıcak yemek ulaştıran belediye, çocuklara yönelik beslenme paketleri ve kırtasiye desteği de sağlıyor. Okullara yerleştirilen su arıtma cihazlarıyla öğrencilerin sağlıklı suya erişimi desteklenirken, Evde Temizlik ve Çamaşırhane hizmetleriyle de ailelerin yaşamı kolaylaştırılıyor.

Sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla Huriye Öğücü Tıp Merkezi Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği hizmete açılırken, Mustafa Saffet Sağlık Kompleksi Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi'nin açılışı için de son hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Eğitim alanında Ata Akademi bünyesinde çocuklara yüz yüze ve çevrim içi eğitim imkanları sunulurken, genişletilen Rıfat Ilgaz Kütüphanesi ve yakında açılacak olan Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi ile ilçenin kültürel altyapısı güçlendiriliyor. Kısa süre önce hizmete alınan Çocuk Kampüsü ile birlikte Duyu Bütünleme Merkezi ve Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi sayesinde çocuklar için güvenli, erişilebilir ve destekleyici alanlar oluşturuluyor.

Daha güvenli ve dayanıklı bir Ataşehir hedefiyle kentsel dönüşüm çalışmalarının şeffaf dönüşüm modeliyle sürdürüldüğü belirtilirken, Afet ve Acil Durum Kriz Merkezi, Ataşehir Afet Köyü ve deprem konteynerleriyle muhtemel afetlere karşı hazırlıkların güçlendirildiği ifade edildi. Sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik projeler kapsamında ilçenin ilk restoranı Ata Teras hizmete açılırken, Festival Park'ta kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor. Ata Kafelerin sayısı artırılırken, Kent Bostanları ile vatandaşların tarımla buluşması sağlanıyor, Atafit uygulamasıyla da sağlıklı yaşam teşvik ediliyor. Öte yandan temizlik, yol yenileme, çevre düzenleme ve bakım-onarım çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü Ataşehir'de ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığı vurgulandı. Yeni yıla sayılı günler kala yapılan değerlendirmede, Ataşehir için çalışma heyecanının ilk günkü kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, 2026 yılının sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesi temennisinde bulunuldu.