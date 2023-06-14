Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenecek “Sünnet Şöleni” için başvuru kayıtları başlıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi, Ataşehir’de yaşayan 5 -11 yaş arası çocuklar için sünnet kayıtlarını, 19 Haziran’dan itibaren almaya başlıyor.

Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen Ataşehirli aileler başvurularını, Neşet Ertaş Kültür Evi, Erdal Eren Kültür Merkezi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ile Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi’ne yapabilirler.

İlçede yaşayan ailelerin çocuklarının, en sağlıklı ve modern şartlarda ücretsiz olarak sünnet olacağı organizasyonda kontenjan sayısı sınırlı olacak.

Sünnet Başvuru Kayıt Tarihi: 19 Haziran Pazartesi

Başvuru Yerleri: Neşet Ertaş Kültür Evi - Mustafa Saffet Kültür Merkezi - Ferhatpaşa Gençlik Merkezi - Erdal Eren Kültür Merkezi - Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi