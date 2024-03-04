Ataşehir’de akaryakıt tankerinde dış kaynak çalışması sırasında çıkan patlamada yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

Ataşehir’de saat 11.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi üzerindeki bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerinde dış kaynak çalışması sırasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan bir vatandaş hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralının tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ederken, olayda hafif yaralanan iki kişi ise ayakta tedavi edildi. Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.