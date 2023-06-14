Ataşehir Belediyesi’nin çocukların yaz tatillerini sporla birlikte daha eğlenceli halde geçirmeleri için hazırladığı Yaz Spor Eğitimleri başlıyor.

10 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yaz spor eğitimlerine katılan çocuk ve gençler sporla iç içe zaman geçirmenin yanı sıra yeteneklerini geliştirme ve yaşıtlarıyla sosyalleşme imkânı bulacak.

Futbol, tekvando ve kick boks olmak üzere 3 spor dalında yapılacak eğitimlere katılmak için Ataşehir’de ikamet etme zorunluluğu bulunuyor. Kontenjanın sınırlı olduğu Yaz Spor Eğitimleri’ne kayıtlar 19-26 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak, eğitimler ise 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Futbolla ilgilenen ve bu alanda yeteneklerini geliştirmek isteyen 7-13 yaş arasındaki çocuklar İBB Esatpaşa ve Kayışadağıspor Tesisleri’ne, Tekvando ve Kick Boks için ise 7-15 yaş aralığındaki çocuklar Erdal Eren Kültür Merkezi Spor Salonu’na başvuru yapabilirler.

Sağlıklı nesiller yetiştirmek ve genç kuşağın boş zamanlarını sporla değerlendirmesi amacıyla ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimlere kayıtlar, 10.00 - 15.30 saatleri arasında eğitimlerin düzenleneceği spor tesislerde yapılabilecek.

Yaz Spor Eğitimleri programı şu şekilde:

Eğitim Kayıt Tarihi: 19 - 26 Haziran 2023

Eğitim Başlangıç Tarihi: 10 Temmuz Pazartesi

Eğitim Yerleri: Futbol - İBB Esatpaşa ve Kayışadağıspor Tesisleri, Tekvando ve Kick Boks - Erdal Eren Kültür Merkezi Spor Salonu.