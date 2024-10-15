Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 30 yıldır hizmet bekleyen Atatepe Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin sesini duydu. Bölgedeki kronikleşen yol sorununu çözerek 3 bin 100 metre yol yapımı için start veren Başkan Akın “Yatırımlarımızı ağır bir borç yüküne rağmen yapıyoruz.” dedi.

Atatepe Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin yıllardır süregelen ve kronikleşen yol sorunu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın döneminde sona erdi. Kooperatif yönetimi, geçtiğimiz Temmuz ayında Başkan Akın’a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yaşadıkları mağduriyeti dile getirmiş, çözüm bulunmasını talep etmişti. Başkan Akın, uzun bir süredir atıl bırakılmış, ilgilenilmemiş olan Atatepe Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti. Esnafın durumu kendisine aktarmasıyla hızlıca çalışmalara başladıklarını söyleyen Akın, bölgede 3-4 ay gibi kısa bir sürede planlama ve fizibilite alışmalarını bitirerek 3 bin 100 metrelik yol yapımının startını verdiklerini açıkladı.

“Tüm üyelerimize hayırlı olsun”

Atatepe’de çalışmaların başlaması nedeniyle mutlu olduklarını söyleyen Atatepe Sanayi Sitesi Başkanı Nuri Sargın “30 yıldır atıl durumda kalmış Atatepe Sanayi Sitesi için hepimiz burada toplandık. Nasip olursa Ahmet Başkanımız ve Hakan Başkanımızın önderliğinde asfalt çalışmamız başlayacak. Şimdiden tüm üyelerimize hayırlı olsun diyorum.” dedi.

Kula: Buraya rağbet de istihdam da artacaktır

Atatepe için önemli bir hizmet yapılacağını söyleyen Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula “Balıkesir hem sanayi hem de ticaret alanında her geçen gün büyüyor. İhracatımızla, üretim hacmimizle istihdam sayımız da artıyor. Organize Sanayi büyürken onlara destek verecek küçük ve orta ölçekli işletmeler için alanlar gerekiyor. 30 sene önce yapımı başlayan Atatepe, üretim açısından maalesef istenilen düzeyde değildi. Üretim, imalat açısından altyapı, yol ve doğalgaz çok önem teşkil ediyor. Üreticilerin de imalatçıların da altyapı ve yol olmadığı zaman işleri zorlaşıyor. İnşallah bu yol ve altyapı çalışmalarıyla birlikte buraya olan rağbet ve istihdam da daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Organize Sanayimizi büyütürken Atatepe ve benzer bölgeleri büyüterek yeni yerler planlamamız gerekiyor. 30 sene sonra burayı canlandıracağı için Ahmet Başkanıma da Hakan Başkanıma da iş dünyası adına teşekkür ediyorum. Yıllardır bizim üyelerimizden bununla ilgili talepler geliyordu ve ilk defa da kısmetse bugün itibariyle başlayacak. Buranın temelini atan, bu kooperatifi kuran rahmetli Yunus Baysal’ı rahmet ve saygıyla anıyorum. Bir anma da Platin Kolonyalarının sahibi rahmetli Ömür Yiğit kardeşimizi de rahmetle anıyorum. Onun da burasıyla ilgili hep hizmet etme hedefi vardı.” diyerek çalışmaların Balıkesir ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a atıl kalmış Atatepe’ye yapacağı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

“Balıkesir’imizde yıllardır kronikleşmiş hale gelen sorunlar var”

Atatepe Sanayi Sitesi’ndeki çalışmalarla ilgili açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Balıkesir’imizin bu güzel iş birliğinde olan hem esnaf odalarımız hem Ticaret Odamız hem de Borsamız ve Ziraat Odamız, Balıkesir’in en büyük şansıdır bu birlik ve beraberlik. Bu beraberliği enerjiye çevirmek için hep beraber çalışıyoruz. Sadece yol değil altyapısıyla, doğalgazıyla planlanmış bir sanayi sitesi hayırlı uğurlu olsun, şimdiden söylüyorum. Çalışmalara başlıyoruz. Bildiğiniz üzere Balıkesir’imizde uzun süredir çözümsüzlüğe terk edilmiş ve zamanla kronikleşmiş hale gelen sorunlarımız var. Bunların başında altyapı ve ulaşım sorunları geliyor. Balıkesir’imizin bu geniş coğrafyası aslında bir avantaj. Ne kadar zorluk tarafı varsa o kadar da avantajı var. Bu coğrafyada maalesef kırsal, sanayi, esnaf ve konuyla ilgili çalışan bölgesel mahallelerimiz de büyük sıkıntı yaşıyorlar. Bu dağınıklığı bir araya getirip, planlı bir şekilde Balıkesir’imizi gerçek anlamda büyükşehir yapmak için mücadele ediyoruz. Bu mahallelerimizle merkezi yerleşim yerlerimiz arasındaki ulaşım ağını güçlendirmek için de çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

“Kentimizin çekim merkezi olmasını hızlandıracağız”

Balıkesir’i santim santim incelediklerini ifade eden Başkan Akın “Nerede ne sorun varsa şu anda hepsine sahip çıkıyoruz ve gerekli planlamaları da çalışma arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Başta kırsal mahallelerimizde büyük sorunlar var. Kentimizin dört bir yanındaki ulaşım ağını kısa süre içerisinde yenilemek için de çalışmalarımızı yapıyoruz. En acil müdahale gerektiren bölgelerden başlamak üzere; düzenli, güvenli, kullanışlı ulaşım ağlarını yaparak kentimizi güçlendireceğiz. Kentimizin çekim merkezi olmasını daha da hızlandıracağız. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın.” dedi.

“Yenilenmemiş altyapı, onarılmamış yol, gidilememiş köy bırakmayacağız”

Balıkesir’de vatandaşların daha rahat ve konforlu yaşamaları için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Akın “Tüm bu yatırımları, daha önceki devraldığımız borç yüküne rağmen yapacağız. Bahanelerin hepsini bir kenara bıraktık, işimize gücümüze bakıyoruz. Allah’ın izniyle memleketimize gereken yatırımların tamamını da hayata geçireceğiz. Balıkesir’imizde yenilenmemiş altyapı, onarılmamış yol, gidilememiş köy bırakmayacağız. Bunun da sözünü veriyoruz. Bugün de uzun bir süredir atıl bırakılmış, ilgilenilmemiş olan Atatepe Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifindeyiz. Buradaki yönetimimiz bizleri 5 Temmuz’da ziyaret ettiler. Gereken çalışmalarla ilgili bizlere yapılması gerekenlerle alakalı bir brifing verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. O toplantının ardından gereken talimatı da arkadaşlarıma hemen verdim. Önce planlamamızı yaptık ve Allah’ın izniyle çalışmalarımıza başlıyoruz.3-4 ay gibi kısa bir süre içinde yaptığımız fizibilite ve altyapı çalışmalarımız sonucunda, bugün itibariyle 3 bin 100 metre yol yapımı için startı veriyoruz. Atatepe’mize hayırlı uğurlu olsun. Bu bölgeye yatırım yapılması lazım. Yatırım yapmak isteyenlerin de elini çabuk tutması lazım. Hakikaten gelişecek bir nokta Atatepe’miz ve sonuna kadar da kooperatifimizin hem yanındayız hem de hizmetlerindeyiz” dedi.

“Balıkesir’imiz için yatırım planlarımız hazır”

“Balıkesir’imiz için yatırım planlarımız hazır” ifadesini kullanan Başkan Akın “Gerekli bağlantıları kuruyoruz, görüşmelerimizi de teker teker yapıyoruz. Arkamızda da arı gibi çalışan bir ekibimiz var. Belediyemize bağlı Yol İşlerimiz, Ulaşım Dairemiz gece gündüz çalışıyorlar. Her birine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Altyapıya ve ulaşıma çok önem veriyoruz. Balıkesir’imizi bu anlamda güçlendirmek için de çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı, paramparça olmuş, kevgire dönmüş yollarda daha fazla mağdur etmeyeceğiz! Bununla ilgili özellikle 2025 planlarımızı tamamladık. Yol haritamız belli. Hızlı bir yatırımla yapılmamış yollar, kevgire dönmüş yollar ve atıl bırakılmış yerleri çalışıyoruz. Neden? Önce altyapıyı tamamlayacağız ki üstüne yapacağımız tüm yapılar rahatlıkla ve huzurla modern bir şekilde olsun” dedi.

“Biz Balıkesir sevdalısıyız”

“Vatandaşımızın sağlığını, güvenliğini, konforunu önceleyen ve gereğini anında yerine getiren bir yönetim anlayışımız var” diyen Başkan Akın “Çünkü hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, yürekten söylüyorum; Vatandaşa En Yakın, Ahmet Akın! Açık ve net. Sanayicimize de vatandaşımıza da esnafımıza da yakınız. Esnafımızla olan işleri esnafımızla birlikte yapmaya gayret gösteriyoruz. Sanayimiz ile ilgili olan işleri Sanayi Odamız ile birlikte istişare içinde yapmaya gayret gösteriyoruz. Ulaşımla ilgili olan işlerde de bütün yetkili STK’larla birlikte, Ziraat Odamız ile Esnaf Odalarımızla ve Ticaret Odamızla da böyleyiz. Çünkü biz Balıkesir’in sevdalısıyız. Balıkesir’imize dışarıdan gelenlerin de Balıkesir’e yatırım yapmalarını istiyoruz. Ancak yapılan yatırımları da Balıkesir’e katma değer kazandıracak, bir rant kapısı olmaktan bırakıp gerçek anlamda işini yapacak insanlarla buluşturmak istiyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Uzun yıllardır çözülemeyen sorunu çözmeye kararlıyız. Kazancınız bereketiniz bol olsun” şeklinde konuştu.

Sarı: Atatepe yeniden kalkınacak

Atatepe Sanayi Sitesi’nin yapılan çalışmalarla yeniden kalkınacağını söyleyen CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı “Atatepe yıllardan beri unuttuğumuz, geçerken hatta gözümüzün bile görmediği bir noktaya gelmişti. Yeniden kalkınacak. Buradaki iş yeri sahipleriyle, yerel yönetimlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Altıeylül Belediyemiz ile burada hızlı bir şekilde adım atıyor. İnşallah buradaki iş yerlerimizin potansiyeli büyüyecek. Balıkesir’deki hemşehrimize iş kapısı olacak, daha çok ekmek kapısı olacak. Daha çok hemşehrim ekmek sahibi olacak. Ahmet Başkanıma emeklerinden dolayı ve yönetim kuruluna buna katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.