Bağımsızlık Savaşımızın önderi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına yönelik bu saldırıya, İnegöl Eğitim-İş’ten sert tepki geldi.

İnegöl Eğitim-İş Temsilcilik Başkanı Çetin Solmaz tarafından yapılan açıklamada, saldırıya yönelik kınama ifadeleri dikkat çekti. Solmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yurdumuzun çeşitli yerlerinde Atatürk heykellerine karşı yapılan sistematik ve alçakça saldırıların sonuncusu maalesef 29 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde ilçemizde yaşanmıştır. Bağımsızlık savaşımızın eşsiz önderi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk 'ün aziz hatırasına karşı yapılan bu saldırıyı İnegöl Eğitim -İş olarak kınıyoruz. Bilinmelidir ki hayatını milletine adamış Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu emsalsiz liderimizin manevi şahsiyetine yapılan bu saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacak,milletimizi daha da birleştirecektir. Kendi karanlık dünyalarında yolunu kaybedip nefret saçan bu kişilere karşı bizler kararlılıkla Atatürk 'ü anlatmaya ve bu aydınlık yolda ilerlemeye devam edeceğiz. İnegöl Eğitim -İş olarak yapılan bu saldırılara karşı asla sessiz kalmayacağımızın ve süreci yakından takip edeceğimizin kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz."