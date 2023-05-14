Sezonun açılması ile birlikte il genelinde yol çalışmalarına hız veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy ilçesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirdiği parke taş, yol, kaldırım ve peyzaj düzenleme çalışmaları ile Şarköy’ün en işlek caddesine Avrupa standartlarında yepyeni bir görünüm kazandırdı.TEKİRDAĞ (İGFA) - Atatürk Caddesi’nde yapılan çalışmalar kapsamında 6.000 m2 kaldırım ve blokaj söküm işlemi yapıldı ve 1.400 m3 çesanlı beton döküldü. Kaldırım yapımı için ise yaklaşık 2.400 m2 söğüt beji mermer, yol çalışmaları için ise 2.200 m2 söğüt taşı kullanıldı.

Ayrıca cadde üzerinde trafiğin kontrollü bir şekilde devam edebilmesi için 46 adet hidrolik mantar bariyer kullanıldı. Yol ve kaldırımın aydınlatılması için ise alüminyum gövdeli dekoratif duba ve aydınlatma direği monte edildi.

BAŞKAN ALBAYRAK: “İLÇELERİMİZDE YOL STANDARTLARINI YÜKSELTİYORUZ”

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde yol çalışmalarını hızlandırdıklarını ve yol yapımı konusunda hizmet standartlarını yükselttiklerini belirten Başkan Albayrak, “İl genelinde yol çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu kapsamda Şarköy ilçemizin Atatürk Caddesi’nde Fen İşleri Dairesi ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Şarköy’ün en işlek caddesinin çehresi tamamen değişti. Söğüt taşı yol yapımından mermer kaldırım çalışmalarına, peyzaj düzenlemelerinden aydınlatma öğelerine kadar tüm çalışmalar eksiksiz olarak gerçekleştirildi. Şarköylü hemşerilerimiz herşeyin en iyisine layık. Yaklaşık 18 Milyon TL'lik yatırımla yepyeni bir görünüme kavuşturduğumuz Atatürk Caddesi’ndeki tüm çalışmalarımızın Şarköylü hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.