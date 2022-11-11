Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalin 84. Yıldönümü nedeniyle Kurşunlu mahallesinde vatandaşlar Mevlid-i Şerif okuttu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalin 84. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de programlarla anıldı. Kurşunlu mahallesinde ise Atatürk için Mevlid-i Şerif okutuldu. Kurşunlu Merkez camiinde mevlüt okutan mahalle sakinleri Sefa Ay ve Ali Yılmaz, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalin 84. Yıldönümü nedeniyle mahallemiz mevlit okuttu. Bunu mahallemizde ilk defa gerçekleştirdi. Bunu her yıl yapmak istiyoruz. Diğer vatandaşlarında bunu örnek alarak, kendi mahallelerinde yapmalarını arzu ediyoruz” dediler.