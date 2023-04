Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ayvalık’a gelişinin 89’uncu yıl dönümü kutlandı. Program, Ayvalık Karayolları 29’uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı.

Atatürk’ün ilçeye giriş yaptığı güzergah üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşe; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gaziler ve şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Çelenk takdimleri ve vatandaşların Atatürk heykeline çiçek sunumunun ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı konuşmada, 89 yıl önce, bugün Ayvalık’a gelip bu toprakları ziyaret eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün güzergâhından yürüyerek halkın karşısına gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

13 Nisan 1934 tarihinde Atatürk’ün o günlerde yaptığı yurt gezileri çerçevesinde Ayvalık’ı da 89 yıl önce ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Ergin, "89 yıl önce Ayvalık’a gelip bu toprakları ziyaret eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün güzergâhından yürüyerek halkın karşısına gelmekten bugün de büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Atamızın ilçemizi ziyaret etmesinin ardından 89 yıl geçmesine rağmen Ayvalıklılar bu özel günü her geçen yıl sanki ilk kez yaşanılıyormuşçasına büyük bir coşkuyla, aynı duygularla kutluyor. 13 Nisan hepimiz için gurur günü. Ayvalıklılar Atatürk’e her yıl 13 Nisan’da gönülden bağlılığını gösteriyor. Bu duygu ve düşünce de Ayvalık halkının Atatürk’ün yolundan asla dönmeyeceğinin en önemi göstergesi. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, onurundan, ulus bilincinden ve çalışkanlığından başka her şeyini yitirmiş bir milletin kurtarıcısı olurken; içinde bulunduğu durumu düşünmeksizin, ‘Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir’ diyerek sorumluluk bilinci ve çalışmanın mecburiyetini yol olarak gösterdi” dedi.