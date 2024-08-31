Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhurbaşkanı olarak Bursa’ya gelişinin 100’üncü yılı anısına Heykel’deki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.BURSA (İGFA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olarak Bursa’ya gelişinin 100’üncü yılı düzenlenen tören ile kutlandı.

Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi tarafından düzenlenen törende, Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olduktan sonra Bursa’ya gelişinin 100’üncü yılı anısına Heykel’deki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunma törenine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan tören Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından sona erdi.

Çelenk sunma töreninde konuşan Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, “Bugün burada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı sıfatıyla Bursa’ya gelişinin 100’üncü yıl dönümünü anmak ve kutlamak için bir araya geldik. Biliyorsunuz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı sıfatıyla 31 Ağustos’ta Bursa’ya geldiğinde 11 gün burada kaldı. Bursa’nın kurtuluşunun ikinci yıl dönümü etkinliklerini bekledi ve bu etkinlikler coşkuyla gerçekleştirildi. Bizler de Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi olarak, Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhurbaşkanı sıfatıyla Bursa’ya gelişinin 100’üncü yılı dolayısıyla bu töreni gerçekleştirdik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet, sevgi ve minnetle anıyoruz” dedi.