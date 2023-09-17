Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Rize’ye gelişinin 99. Yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.RİZE (İGFA) - Rize'de Atatürk'ün şehire gelişinin 99. yılı dolayısıyla düzenlenen törene Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkan Vekili Mehmet Yoldaş, İl Jandarma Kopmutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin,kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı Rize Belediye Başkan Vekili Mehmet Yoldaş yaptı.

Halk oyunları gösterisi ile devam eden törenlerde Müftü Mahallesi’nde bulunan Atatürk Evi ziyaret edildi. Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Rize ziyaretinde bulunduğu sırada çekilen fotoğraflar incelendi, Atatürk evi gezildi.