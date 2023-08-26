Yönetmen Mehmet Ada Öztekin ve Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar, “ATATÜRK” yapımının yayın takvimini paylaştı.İSTANBUL (İGFA - Disney Plus'un yayımlamadığı, bir Mehmet Ada Öztekin filmi olan Atatürk, TV ve sinema gösterimleriyle izleyiciyle buluşmaya hazır. Lanistar Medya yapımı olan film, Yönetmen Mehmet Ada Öztekin ve Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar’ın düzenledikleri basın toplantısıyla tanıtıldı.

Ulusal ve uluslararası arenada mümkün olan en fazla izleyiciye ulaşabilmek için sinema gösterimlerinin iki film hâlinde 3 Kasım’da ve 5 Ocak 2024’te yapılacağını açıklayan Saner Ayar, TV’ye özel yayının 29 Ekim’de FOX ekranlarında olacağını belirtti.

Yapımda; Atatürk rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Ali Rıza Efendi’yi Mehmet Günsür, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne’i Esra Bilgiç canlandırıyor. Atatürk’ün çocukluğu ile başlayan “Atatürk 1. Film” Millî Mücadele’ye giden yolda bir kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor.

Herkesin aklındaki farklı Atatürk imgesine rağmen böyle bir filme soyunmanın cesaret işi olduğunu ifade eden Yönetmen Mehmet Ada Öztekin, oyunculardan yapımcıya kadar tüm ekibin bu cesareti göstererek dünya standartlarında bir Atatürk yapımına imza attıklarını belirtti.

Öztekin sözlerini şöyle sürdürdü: “O büyük kahramandı. Ama ondan önce bir insandı… Peki bir insan, yetim kalmış bir çocuk kahramana nasıl dönüştü?.. Hangi özellikleri onu bir lider hâline getirdi?.. Biz, onun daha çocukluğundan itibaren yüreğinde bir ateş taşıdığına inandık. Ve bu ateşi büyüterek, bir millete nasıl yayabildiğini anlatmak için bu filmi çektik. O nedenle bu bir belgesel değil. Bu benim Atatürk’üm… Kalbimdeki, düşüncelerimdeki, ruhumdaki Atatürk’ü yansıttım.”