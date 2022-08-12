Yaz kursunda Kuran eğitimi alan Ateş karıncaları aynı zamanda ata sporlarını da yaparak sosyal etkinliklerle hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

Geçtiğimiz günlerde yaz kampında ata sporumuz olan okçuluk faaliyetini icra eden Ateş karıncaları alt gençlik grubu üyeleri bu haftada at biniciliği ile ecdadın izinden gidiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ateş karıncaları alt gençlik kolu başkanı Enes Canöz; "Bugün burada bu pırıl pırıl genç kardeşlerimizle ata sporumuz olan at biniciliği etkinliğini gerçekleştirdik. Bütün çocuklar çok güzel vakit geçirdiler. Hem eğlenip stres atma imkanı buldular hemde ecdadımızın yadigarı olan at binmeyi tecrübe etmiş oldular. Bu konuları önemsiyoruz çünkü gençler sadece masa başında bilgi vermek yetmiyor aynı zamanda sahada da uygulamalı aktivitelerle harekete teşvik etmek gerekiyor. Geçtiğimiz günde yaz kampında da okçuluk faaliyetini harekete geçirdik. Biz inanıyoruz ki bu tür aktivitelerle gençlere şanlı tarihimizdeki ecdadımızın yaşantılarını örnek aldırabilirsek şuurlu bir nesil oluşur inşallah. Çünkü şer cephe hayali spidermanlarla batmanlerle tarihi kahramanlıklarla dolu ecdadımız unutturmaya çalışıyor maalesef. Halbuki ki bizim tarihimizde nice Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler gibi gerçek kahramanlarımız var. İşte bizim derdimiz bu. Geçmişinde ki güçlü karakterleri örnek alarak büyüyen bu çocuklar gelecekte Allah'ın izniyle nice Fatihler, Yavuzlar olarak hem ilimde hem de maneviyatta ülkemizin teminatı olacak. Bu duygu ve düşüncelerle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cenabı Allah yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarda muvaffak kılsın bizleri inşallah." ifadelerini kullandı.