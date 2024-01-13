Yaklaşık 40 kişilik kalabalık bir grupla sosyal farkındalık kapsamında İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği üyeleri yaşlıları unutmadı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan dernek başkanı Tarık Bostancı; "Ateş karıncaları gençlik hareketi derneği olarak genç kardeşlerimiz ile birlikte farkındalık çalışması adı altında huzurevi ziyareti gerçekleştirdik.

Ziyaretten gençlerimiz ve çocuklarımız çok memnun oldular, duygusal anlar yaşadılar ve aynı oranda buradaki büyüklerimizin de çok mutlu olduğunu ifade edebilirim. Aynı zamanda bir nebze de olsa çevresel duyarlık, nesiller arası iletişim sağlayabilmenin mutluluğunu yaşadılar.

Allah Rasulu (a.s.v) "Yaşından dolayı ihtiyara hürmet eden her gence Allah, yaşlılığında kendisine hürmet/hizmet edecek kimseler müyesser kılar (nasip eder).” diğer bir hadiste “Eğer süt emen çocuklar, beli bükük yaşlılar, otlayan hayvanlar olmasaydı, üzerinize azab sel gibi inerdi" buyurmuştur. Yani gençlerimize bu tür programlarla uygulamalı olarak manevi derslerde vermeye gayret ediyoruz.

VEFA BORCUMUZ

Bu tür etkinlikler, toplumda farklı yaş grupları arasında köprüler kurarak anlayışı artırıyor ve yaşlıları toplumun aktif bir parçası olarak görmeyi teşvik ediyor. İnsana dokunan sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal dayanışma ve anlayışın güçlenmesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Büyüklerimize huzurlu bir ortamda olduklarını hissettirmek ve onları mutlu etmek her şeyden önce vefa borcumuzdur.

Ben burada bu programda emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bütün inegöllü hemşehrileeimizi özellikle gençlerimizi buraya ziyerete gelmelerini tavsiye ediyorum. Allaha emanet olun." dedi.