Ateş Karıncaları bu yıl da 20 çadır ile geleneksel olarak düzenlediği Fıstıklı Eğitim Kampını yoğun katılım ile gerçekleştirdi.

Armutlu tatil beldesinin deniz kenarında bulunan Fıstıklı mahallesinde 2 gün boyunca süren kampta öğrenciler hem eğitim görüp hem de denizde doyasıya eğlenme fırsatı buldular.

ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ GENÇLER

İnegöl Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği Başkanı Tarık Bostancı yapılan programla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz ve gençlerin bol bol stres attığı Fıstıklı deniz kampını çok şükür bu yıl da verimli bir şekilde gerçekleştirdik. Amacımız burada öğrenciler hem kendilerine faydalı olan ve gerekli eğitimi görürken hem de denizde eğlenerek tatil tadında bir kamp yapmaktı. Ben inanıyorum ki bu vesileyle de hem gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı bir birey olmasına katkı sağlıyoruz hem de gerekli olan maneviyatı da aşılamaya çalışıyoruz. Bunu ısrarla söylüyoruz önceliğimiz her zaman olduğu gibi gençler. Eğer biz gerekli olan önemi ve ilgiyi gösterebilirsek Allah´ın izniyle geleceğimizin en güçlü dinamiği olan gençler şuurlu birer Müslüman ve topluma faydalı akıllı bireyler olarak görebiliriz. Yeter ki biz onlara gerekli olan milli ve manevi değerleri doğru bir şekilde verelim. O yüzden bu tür eğitim kültür ve sosyal faaliyetlerimize devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde planladığımız faaliyetleri de gerçekleştirerek gençliğimize sahip çıkmak ve onları zararlı akımlara karşı koruyucu rol olma yönündeki çalışmaları sürdüreceğiz. Ben bu 2 günlük yaz kampında maddi ve manevi katkısı olan herkese teşekkür ediyor saygı ve selamlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.