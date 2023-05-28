Çevre dostu projelerine sürekli bir yenisini ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçelerden toplanan atık çimler ile Ankara Toptancı Hali’nden getirilen yaş sebze ve meyveleri kompost yöntemiyle organik gübreye dönüştürüyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık anlayışı doğrultusunda sürdürülebilir çevre projelerine hız kesmeden devam ederken ekonomiye de katkı sağlıyor.

Sürdürülebilir çevre anlayışını yaygınlaştıran projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, daha önce park ve rekreasyon alanlarından biçilen çimleri ve Ankara Toptancı Hali’nden alınan atık yaş sebze ve meyveleri gübreye dönüştürmeye başladı.

“TOPRAKTAN ALDIĞIMIZI TOPRAĞA VERELİM”

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELKA AŞ ile Ankara Toptancı Hali arasında imzalanan protokol kapsamında; halde çöpe atılmak üzere ayrılan yaş sebze ve meyveyi değerlendiren BELKA AŞ “Topraktan aldığımızı toprağa verelim” sloganı ile organik gübre üretmek için harekete geçti.

Ankara Toptancı Hali’nden alınan yaş meyve-sebze atıkları ve parklarda biçilen çim, Sincan ilçesi Tatlar bölgesinde 500 metrekarelik alana kurulan Hasan Yalçıntaş Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Merkezi’ne getiriliyor. İki hafta boyunca kapalı bir alanda çürümeye bırakılan atıklar daha sonra kompost edilerek organik gübreye dönüştürülüyor.

TOPRAK VE SUYUN KİRLENMESİ ENGELLENİYOR

Yaklaşık iki aylık süreçte 100-120 ton gübrenin üretildiği proje kapsamında elde edilen verimli organik gübre; park ve bahçelerde çim ekimi ile süs bitkilerinin dikiminde kullanılıyor. Kullanılan organik gübre sayesinde toprağın ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesi engelleniyor.

Proje kapsamında; toprak kalitesi ile iyi tarım ve bitkinin gübreden yararlanma oranının artırılması, gübre tasarrufu sağlanması, gelecek nesillere geri dönüşümün ve organik tarımın aşılanması, çevre bilinci kazandırılması ve su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.