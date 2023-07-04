Bozüyük Belediyesi Sanat Atölyelerinde başlayan “Doğa İçin Tasarla” Atölyesi’nde minik öğrenciler geri dönüştürülebilir malzemelerden kostüm tasarımı yapmayı öğreniyor.

Öğrencilerin yaz boyunca tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla düzenlenen eğlenceli yaz atölyeleri “Doğa İçin Tasarla” Atölyesi ile devam ediyor. 9 yaş ve üzeri ile 11 yaş ve üzerindeki öğrencilerin katılımıyla devam eden atölye çalışmasında minikler özenle geri dönüştürülebilir malzemelerden kostüm tasarımı yapıyor. Büyük bir hevesle tasarımlarını tamamlayan minik öğrenciler etkinliğin ilerleyen dönemlerinde ise tasarladıkları kostümlerin dikimini gerçekleştirecekler. Eğitmen Esin Özyetkin ile terzi Hatice Çalışkan’ın nezaretinde devam eden atölye çalışmasında minikler hem öğreniyor hem de üretiyorlar.