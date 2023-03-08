İnegöl Belediyesi’nin atık yağların çevreye verdiği zarara dikkat çekmek adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği atık yağ kampanyasının kazananı belli oldu. 26,480 kg atık yağ getiren Hacer Çiçek Baş’ın ödülü eşi Uğur Baş’a teslim edildi. Toplamda ise 355 kg bitkisel atık yağ toplandı.

İnegöl Belediyesi çevre bilinci oluşturmak adına düzenlediği atık toplama kampanyaları kapsamında son olarak atık yağ kampanyasının duyurusunu yapmıştı. Aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bugüne özel düzenlenen kampanya kapsamında, 6-7 Mart tarihlerinde atık yağlar toplandı. 49 vatandaşın atık yağ getirerek katıldığı kampanyada toplam 355 kilogram bitkisel atık yağ elde edildi. Yarışma neticesinde 26,480 kilogram atık yağ getiren Hacer Çiçek Baş Airfryer ödülünü kazanmış oldu.

FARKINDALIĞI ARTTIMAK İSTİYORUZ

Bugün düzenlenen ödül töreninde, Hacer Çiçek Baş adına eşi Uğur Baş yarışmanın ödülünü teslim aldı. Belediye Encümen Salonunda yapılan törende konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, “Bugün 08 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle hem de çevre farkındalığını arttırmak adına İnegöl Belediyesi olarak atık yağ toplama kampanyası düzenlemiştik. Bugün de bu kampanyanın ödül töreni için bir aradayız. Bugün bir litre atık yağ ile milyonlarca litre suyun kirlendiği, kanalizasyon ve giderlerin tıkandığı, arıtma tesislerinin bu konudaki zararları bertaraf etme maliyetlerinin çok yüksek olduğunu artık herkes biliyor. Bu farkındalığı arttırmak adına da bir çalışma başlattık. Bu çalışmayla en fazla atık yağ getiren vatandaşımıza hediye vereceğimizi duyurmuştuk. Bu kampanyada bizlere en fazla atık yağ getiren Hacer Çiçek Baş oldu. Hediyeyi de Hacer Hanım adına eşi Uğur Baş beyefendiye teslim ediyoruz. Kampanyamıza katılarak bizlere destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.