Çayırova’da sıfır atık çalışmaları çerçevesinde kurulan mobil atık getirme merkezlerinde toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor.

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde 6 noktada kurulan mobil atık getirme merkezlerinde toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belirli aralıklarla açılan mobil atık getirme merkezlerinde toplanan atıklar, Çayırova Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürülerek, burada geri dönüşüme kazandırılıyor. Mobil atık getirme merkezlerinde; plastik, metal, kağıt-karton, cam, elektrik-elektronik, bitkisel yağ ve pil gibi atık ürünler toplanıyor. Burada toplanan atıklar, düzenli aralıklarla mobil atık getirme merkezlerinden sınıflarına göre ayrıştırılıyor.