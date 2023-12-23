Ünlü şarkıcı Atilla Taş, Beşiktaş'ta bir barda karıştığı olay sonrasında polise mukavemet göstererek tutuklandı. Gece eğlencesinde eşiyle birlikte aşırı alkol alarak içeridekilere rahatsızlık verdiği iddia edilen Taş, işletme sahipleriyle yaşadığı kavganın ardından dışarı çıkarılmak istendi. Olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdiği öne sürülen ünlü şarkıcı ve eşi gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen Atilla Taş, tutuklanırken eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.