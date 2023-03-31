İnegölspor Basın Sözcüsü Korhan Kaynakçı, Cumartesi günü saat 15.00’da sahamızda ağırlayacağımız Bursaspor maçına tüm futbol severleri davet etti.

Tüm taraftarlarımızın atkılarını alarak takımlarını desteklemeye beklediklerini ifade eden Kaynakçı, “Pazar günü sahamızda Bursa derbisine Bursaspor’u ağırlayacağız. Bu zorlu maçın hazırlıkları devam ediyor. İnşallah taraftarlarımızın desteğiyle sahadan 3 puan ile ayrılırız. Bu manada tüm taraftarlarımızı atkılarını alarak maça gelmelerini bekliyoruz. Maç için bilet fiyatlarımız da belli oldu. Maraton kısmı için bilet fiyatlarımız 50 TL, kapalı C ve D tribün 100 TL olarak belirlendi. Bilet satışları Cumartesi günü saat 11.00’da In'store’den başlayacak. Kombine sahiplerinin bilet almasına gerek yok.”ifadelerini kullandı.

İBRAHİM USLU