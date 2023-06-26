Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katıklarıyla düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Finalleri, Ürünlü Geleneksel Atlı Spor Tesislerinde gerçekleştirildi. 50 ilden 140 sporcunun katıldığı yarışmalar, at üstünde hedefi arayan oklar ile görsel şölene dönüştü.

Ürünlü Atlı Spor Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk As Başkanı Fatih Işık, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız ile sporcu ailelerinin yanı sıra çok sayıda seyirci katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız, "Bugün Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nın Çeyrek Final elemelerini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 50 ilden 140 sporcunun katılımıyla çeşitli kategorilerde atlı okçuluk sporcularımız yarışmalarını gerçekleştiriyorlar. İnşallah derece elde eden sporcularımız Türkiye Şampiyonası’na gidecekler. Bursa Büyükşehir Belediyemizin bütün ekiplerine, Türkiye Geleneksel Atlı Sporları Federasyonumuza da çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Çeyrek Final müsabakalarını heyecanla takip ettiğini ve duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bursa olarak güzel ve yeni bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Dün ve bugün ben merakla organizasyonu takip ediyorum. Gerçekten çok başarılı yarışmalar oldu. Bursa olarak gerek atlı okçuluk gerek rahvan başta olmak üzere geleneksel atlı sporların Bursa’da yaygınlaşması, güçlenmesi konusunda dün ile mukayese edildiğinde gerçekten çok güzel mesafe alındı. Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyemizin katkılarını göz ardı etmemek lazım. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a da geleneksel atlı spor dallarını sahiplenmesi ve bütün organizasyonlarda fevkalade güzel ev sahipliği yapıyor olmasından dolayı bir Bursalı olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk As Başkanı Fatih Işık da, Türkiye Şampiyonası’na adım adım ilerliyor olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Işık, “Federasyonumuz kurulduğundan bu yana geleneksel sporların en üst seviyeye ulaşması, bir yerlere gelmesi adına elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz” dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren yarışmacılara protokol tarafından madalyaları takdim edildi. Kategori sonuçlarına göre Çeyrek Finali geçen yarışmacılar, Geleneksel Atlı Okçuluk Türkiye Yarı Finali’nde ter dökecek.

Minikler Kategorisi Genel Sonuçları;

1.Alperen Demir - Yeşil Bursa Rahvan At ve Binicilik Derneği

2.Ali Ersoy - Kaşgar Sipahi Ocağı G.S. ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü

3.İbrahim Efe Acar - Karesi Atlı Okçuluk ve Atlı Savaş Sanatları Spor Kulübü

Yıldızlar Kategorisi Genel Sonuçları;

1.Ayşe Sude Nemli - İstanbul Sipahi Atlı Okçuluk

2.Semih Yılmaz - Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk

3.Göktuğ Elma - Memlük Atlı Spor Kulübü

Genç Kategorisi Genel Sonuçları;

1.Arif Eğinli - Karesi Atlı Okçuluk ve Atlı Savaş Sanatları Spor Kulübü

2.Yosun Çinçinoğlu - Yeşil Bursa Rahvan At ve Binicilik Derneği

3.Murad Giray Uğuzman - Asutay Kırımbey Atlı Spor Merkezi

Yetişkin Erkek Kategorisi Genel Sonuçları;

1.Ahmet Sağbilge - Karesi Atlı Okçuluk ve Atlı Savaş Sanatları Spor Kulübü

2.Abdullah Alidris - Karesi Atlı Okçuluk ve Atlı Savaş Sanatları Spor Kulübü

3.Alperen Alkan - Memlük Atlı Spor Kulübü

Yetişkin Kadın Kategorisi Genel Sonuçları;

1.Rümeysa Baykal - Karesi Atlı Okçuluk ve Atlı Savaş Sanatları Spor Kulübü

2.Ayşe Zeynep Özcan - Asutay Kırımbey Atlı Spor Merkezi

3.Sümeyye Nur Bayrak - Karesi Atlı Okçuluk ve Atlı Savaş Sanatları Spor Kulübü