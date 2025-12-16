Günümüzde bankacılık işlemlerinin önemli bir kısmı ATM’ler aracılığıyla yapılıyor. Kartla işlem kolaylık sunsa da, basit dikkatsizlikler kullanıcıları dolandırıcılık riskine açık hale getirebiliyor. Son zamanlarda yaşanan artış ise ATM kullanırken gözden kaçırılmaması gereken hayati bir noktayı yeniden öne çıkardı.

“İptal” Tuşuna Basmadan Kartı Takmayın

Uzmanlara göre ATM’ye yaklaşan kullanıcıların ilk yapması gereken işlem, “İptal” (Cancel) tuşuna basmak.

Bu işlem, ATM’de daha önce başlatılmış ve yarım kalmış olası bir işlemi sonlandırıyor. Aksi halde cihaz, önceki kullanıcının açık kalan oturumunu algılayarak kart bilgilerini riske atabiliyor.

Dolandırıcıların özellikle bu yöntemi kullandığı, ATM’de yarım bırakılan işlemler üzerinden yeni kart takan kullanıcıların bilgilerinin kopyalanabildiği ifade ediliyor.

Dolandırıcılar Bu Yöntemi Sık Sık Kullanıyor

Bazı ATM’lere yerleştirilen kart kopyalama aparatları ve sahte yönlendirmeler, kullanıcıların dikkatsizliğinden faydalanıyor. Kart takılmadan önce “İptal” tuşuna basılmaması durumunda, ATM’nin güvenlik döngüsü tam olarak sıfırlanmıyor ve bu durum dolandırıcılara açık kapı bırakıyor.

Uzmanlar ayrıca şunlara dikkat çekiyor:

-Kart takmadan önce klavyenin ve kart girişinin kontrol edilmesi

-Şifre girerken ekranın kapatılması

-Olağan dışı yönlendirmelerde işlemin iptal edilmesi

ATM kullanırken yalnızca birkaç saniye süren bu işlem, hem kart hem de hesap güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bankalar ve güvenlik uzmanları, kullanıcıların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor.