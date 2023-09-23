Çağdaş Türk sanatının ve özgün baskı tekniğinin usta ismi Süleyman Saim Tekcan’ın “At’Nağme” sergisi, Fatih Belediyesi’nin iki gözde mekanı Kadırga Sanat Galerileri ve Yedikule Hisarı’nda sergilenmeye başlandı.

Ürettiği eserleri, oluşturduğu zengin sanat üslubuyla özgün baskı tekniğini üst basamaklara taşımış, hayatı ve sanatıyla önemli bir değer ortaya koymuş sanatçı Süleyman Saim Tekcan’ın “At’Nağme” sergisi Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri ve Yedikule Hisarı’nda sergilenmeye başlandı. Sergi açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sanatçı Süleyman Saim Tekcan ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi alanını gezen protokol, eserleri tek tek inceleyip bilgi aldı.

“Kültürel bilincin toplumumuzda yerleşmesi için sanatı ve sanatçılarımızı destekleyeceğiz”

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan “Yerel yönetimler kültürel etkinlik üretirken aynı zamanda bir kültür de üretirler. Bu kültürün devamlılık gösterip göstermeyeceği geliştirilen vizyonun niteliğiyle doğrudan alakalıdır. Devamlılık kuşatıcı, kapsayıcı, katılımcı bir vizyonla mümkündür. Ülkemizde genellikle belediye başkanları veya kadrolar değiştiğinde kültür sanat alanında yapılan yatırımların içerikleri de öncelikleri de değişmek durumunda kalabiliyor. Oysa ekilen tohumun meyveye durması zaman ister. Bir verim alabilmek için verilen kararları istikrarla sürdürmek, sabırla, ilgili, inançla çalışmak gerekir. Şüphesiz ki şehrin iyiliğini hedefleyen her çaba değerlidir. Hevesle atılmış adımların hedeflenen amaçlara ulaşmasında biz kurum olarak üzerimize düşeni yapacağız. Kültürel bilincin toplumumuzda yerleşmesi için sanatı ve sanatçılarımızı destekleyecek, onlara gereken desteği vereceğiz. Çağdaş Türk sanatının duayenlerinden Süleyman Saim Tekcan’ın eserlerinden oluşan AtNağme isimli bu sergiyle heyecanlı bir başlangıç yaptığımız için mutluyum. Dile kolay, sanat hayatında 50 yılı aşan bir ömür. Gerçekleştirdiği projelerle, kültür dünyamıza eşsiz katkılar sunmaya, folklorik çalışmaları, gravür, resim ve heykelleriyle modern Türk sanatında silinmez izler bırakmaya devam ediyor” dedi.