Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran Timi, sahilde yanlarına gelen engelli Medet Karayazı isimli gencin kumsalda ATV turu hayalini gerçeğe dönüştürdü. O anlarda Medet'in yüzündeki tebessüm görülmeye değerdi. Bir hayalin gerçek olduğu o anlar kaydedilen videoyla ölümsüzleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da 2023 yılı deniz sezonunda 'sıfır can kaybı' hedefiyle sahildeki nöbetlerine başlayan 'Büyükşehir Hayat Timi' ekipleri, 45 kulede onlarca personelle vatandaşın can güvenliği için çalışıyor.

Bu esnada, vatandaşlardan kendilerine gelen tüm talepleri de karşılamaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde engelli Medet Karayazı isimli genç, sahilde ekiplerin yanına gelerek hayalinin kumsalda ATV turu yapmak olduğunu söyledi.

Bunun üzerine ekipler, süratli bir şekilde ATV aracını hazırlayarak gencin hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Büyükşehir'e ait ATV aracına bindirilen Medet, sahil şeridinde keyifli bir yolculuğa çıktı. O anlarda yüzünde oluşan tebessüm ise görülmeye değerdi.

Ayakları ve ellerini kullanamayan genç Medet, hayalini gerçekleştiren cankurtaranlara ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Ekipler, ATV turu sonrası "Hayatın her alanında yanında Büyükşehir var" mesajını paylaştıkları genci ailesinin yanına kadar ulaştırdı. Büyükşehir cankurtaran ekipleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde sezon boyunca vatandaşın huzuru için çalışacak.

“MEDET BİZE MORAL OLDU”

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Dünyanın, Türkiye'nin ve memleketimizin insanını korumak, can güvenliğini sağlamak için nöbete başladık. Tüm hassasiyetleri gözeterek hareket ediyor ve insan hayatını her şeyden önce görüyoruz. Bu düşünceyle vatandaşlarımızın hayatına dokunduğumuz sahillerimizde bir gencimizin hayalini gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşadık. Medet bizim motivasyonumuzu yükseltti, bizlere moral oldu. O'nun için, tüm vatandaşlarımız için gündüz gece çalışmaya devam edeceğiz" denildi.