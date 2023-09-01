Çanakkale’de denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahlarında fiyatlar düşmeye başladı. Av sezonu öncesinde 200 liradan satılan sardalyenin fiyatı 100 liraya düştü.

15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışıyla birlikte ’Vira Bismillah’ diyen balıkçılar, gırgır tekneleriyle denize açıldı. Av sezonun başlamasıyla birlikte balık tezgahlarındaki fiyatlar da düşmeye başladı. Av sezonu öncesinde 200 liradan satılan sardalyenin fiyatı 100 liraya düştü. Balıkçılar, havaların soğumasıyla birlikte balığın daha da bollaşmasını bekliyor.

"Balığın bol olmasını bekliyoruz"

35 yıldır balıkçılık yapan Engin Tunç, "Av yasağı bitti, hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Denizde tutana, yiyene, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu sene balık bol gibi gözüküyor. Bol olduğu ilk günden belli oldu. 200 lira, 250 lira olan sardalyenin fiyatı 100 liraya düştü. İlerleyen günlerde daha da bol olacağını tahmin ediyoruz. Diğer balıklar bir hafta içinde belli olur. Geçen seneki palamut bolluğu yok. Onun haricinde çinekopun bol olduğu söyleniyor. Şu anda tezgahlarımıza düşen bir balık yok. Ama önümüzdeki günlerde havalar daha da soğudukça daha çok belli olacak balık. Bol olmasını bekliyoruz. Umutlarımız var" dedi.

Çanakkale Balık Hali’nde istavrit 100, çipura 200, kupa 80 ve levrek 200 liradan satılıyor.