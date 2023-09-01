Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle birlikte Edirne’de sezonun ilk balıkları tezgahlarda yerini aldı.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte gece saatlerinde denize açılan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü. Edirne’de günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan balık pazarı esnafı da sabahın erken saatlerinden itibaren sezonun ilk balıklarını tezgahlarına yerleştirerek müşterilerini beklemeye başladı. 1 Eylül itibarıyla sezonu açtıklarını ve tezgahları balıkla doldurduklarını söyleyen balıkçı esnafı Yusuf Çimen, geçen seneye göre palamut olmadığını, bu sene hamsi, istavrit ve çinekop gibi çeşitlerden umutlu olduklarını aktardı. Bu yıl sezondan umutlu olduklarını ve fiyatların beklediklerinin altında geldiğini söyleyen Çimen, vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu ifade etti.

Balık almaya gelen müşteriler ise, bu yıl bolluk yaşanmasını ve fiyatların düşmesini beklediklerini söylediler.

Balıkçılar bu yıl hamsi, istavrit ve çinekop gibi çeşitlerin bol olmasını bekliyor. Balık pazarında istavrit 100, levrek 160, çupra 160, somon 180, palamut 125, sardalya 80, mezgit 100 liradan satılıyor.