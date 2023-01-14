Bursa Ankara karayolu üzeri Avarlar kavşağı mevkiinde çekici ile otomobilin karıştığı kaza da 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan Muharrem S. yönetimindeki 16 AVB 092 plakalı çekici Avarlar kavşağı yan yoluna giriş yaptığı sırada kavşakta seyir halinde olan Emirhan K. yönetimindeki 16 ASE 975 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan sürücülere ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.