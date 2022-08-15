İnegöl'de etkili olan sağanak yağış bir AVM’deki 2 mağazanın tavanını çökertti. Çöken tavanın altında kalan yetkili, son anda kurtuldu.

Olay Bursa-Ankara yolu üzerinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle 2 mağazanın tavanı çöktü. İşyerlerinde hasar meydana geldi.

Olayı anlatan Mağaza yetkilisi Ayşe Özdemir, "Şuan bir şoktayım. Henüz detaylı olarak algılayamıyorum, mağazada yetkili olarak çalışıyorum, pazarlamasına bakıyorum. Sabah mağazayı açtığımda şiddetli bir yağmur yağdığını gördüm. Sonrasında daha öncelerde de yaşadığım tavana su gelmesi durumunu defalarca yönetime bildirdik. 2 defa bakıldı ama çok detaylı kontrol edilmedi. Şiddetli yağmur yağdığını duyduğumda merdivenlerden koşarak indim, ürünlerimizin zarar görmemesi açısından ürünleri çekerken, tavanın yerinden çıkıp sarkmasını gördüm. Yağmurun yoğunluğundan bir elektrik sesi duydum. Sonrasında koltuğu kurtarmaya çalışırken alçıpan üzerime devrildi. Orada sıkıştım ve fazlasıyla mücadele ettim. Sonrasında telefon ışığı aracılığıyla dışarı çıktım. Çok kötü bir durumda kaldık yağmur suyuyla uğraştık. Feci bir kaza diyelim. Şoku yeni atlatmaya çalışıyorum. Ben burada canımdan da olabilirdim. Mücadele verdiğim tek şey ürünlerimizin ziyan olmaması içindi. Kendimi de düşünmedim. Tamamen ürünlerimiz firmamız zarar görmesin istedim. Tamamen zarar görmemek için mücadele verdik. Daha önceki yaşanmışlıklardan dolayı çok üzüldük. Belki de daha önceden el atılsaydı, böyle bir durumla karşı karşıya kalmazdık. Biz burada canımızdan da olabilirdik. Benim burada müşterim de olabilirdi. Enkaz altında kalabilirdik, canımızdan olabilirdik. Bunun hesabını yönetim nasıl verecekti?" dedi.